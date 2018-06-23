Посольство Украины в США в своем Twitter в пятницу потребовало от Bloomberg перекрасить Крым в "украинские" цвета на опубликованной ранее карте.
Ранее информационное агентство Bloomberg опубликовало инфографику, демонстрирующую, в каких развивающихся странах в 2018-2019 гг. проходят политические выборы. Украина на ней отмечена желтым цветом, Россия — темно-серым. Полуостров получил светло-серый оттенк.
"Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", — заявили в украинской дипмиссии.
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