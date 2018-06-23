В Казани болельщики сборной Колумбии спасли тонущего мужчину, который отдыхал в кафе на набережной, но неожиданно разделся и прыгнул в реку, сообщают "Вести".
Инцидент произошел 21 июня. Трое болельщиков сборной команды Колумбии отдыхали в кафе на набережной. В какой-то момент мужчина, сидевший за соседним столиком, прыгнул в воду.
Вначале колумбийцы подумали, что это часть какой-то азартной игры, однако вскоре им стало понятно, что эта забава начала выходить из-под контроля.
Иностранцы быстро сориентировались в ситуации и бросили утопающему шланг, по которому он выбрался на берег с помощью спасателей. После россиянин отблагодарил своих спасителей.
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