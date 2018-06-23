Наблюдательный орган по этике накануне выписал штраф премьер-министру Канады Джастину Трюдо, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на телеканал CBA.
Парламентарии сочли, что подаренные Трюдо солнечные очки стоят от 300 до 500 долларов, поэтому их следовало оформить надлежащим образом.
В документе указано, что это были покрытые кожей изделия от местного брэнда Fellow Earthlings.
В свою очередь пресс-секретарь Трюдо попыталась объяснить произошедшее тем, что произошла административная ошибка.
К тому же, как рассказала пресс-секретарь, премьер не мог задекларировать подарок от своего коллеги в положенный по закону 30-дневный срок из-за заграничных поездок.
Комментарии
У нас бы за такое нарушение в отставку отправили
Согласен. Даже бы не разбирались. В России с этим очень строго. Медведев скрупулезно все декларирует, иначе бы обязательно скандал возник бы.