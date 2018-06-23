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Скандал: премьер-министра Канады оштрафовали за незадекларированные очки

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь премьера оправдывалась перед людьми, объясняя произошедшее административной ошибкой

Фото: cbc.ca

Наблюдательный орган по этике накануне выписал штраф премьер-министру Канады Джастину Трюдо,  сообщает "Пятый канал" со ссылкой на телеканал CBA.

Парламентарии сочли, что подаренные Трюдо солнечные очки стоят от 300 до 500 долларов, поэтому их следовало оформить надлежащим образом.

В документе указано, что это были покрытые кожей изделия от местного брэнда Fellow Earthlings. 

В свою очередь пресс-секретарь Трюдо попыталась объяснить произошедшее тем, что произошла административная ошибка.

К тому же, как рассказала пресс-секретарь, премьер не мог задекларировать подарок от своего коллеги в положенный по закону 30-дневный срок из-за заграничных поездок. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

23.06.2018 17:07
- гость -

У нас бы за такое нарушение в отставку отправили

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23.06.2018 17:38
guest365

Согласен. Даже бы не разбирались. В России с этим очень строго. Медведев скрупулезно все декларирует, иначе бы обязательно скандал возник бы.

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