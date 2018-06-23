Кудрин вошел в Совет по противодействию коррупции

Президент России Владимир Путин принял решение о включении руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина в состав совета при главе государства по противодействию коррупции. Приказ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.
В состав Совета также вошли помощники главы государства Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков (нынешний руководитель контрольного управления администрации президента).
Из Совета по противодействию коррупции вышли заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, а также бывший помощник президента Евгений Школов.
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