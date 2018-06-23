Кадыров присвоил египтянину Салаху звание почетного гражданина Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в соцсетях, что присвоил футболисту сборной Египта Мохаммеду Салаху звание почетного гражданина республики.
"Мохаммад Салах — Почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания", — написал Кадыров.
Он добавил, что на проведенном в честь сборной Египта ужине он вручил Салаху копию указа и нагрудный значок.
"Мохаммад Салах поблагодарил за удивительно теплый и хороший прием, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок", — подчеркнул Кадыров.
Он также выразил уверенность, что в будущем сборная Египта и грозненский футбольный клуб "Ахмат" проведут товарищеский матч в столице Чечни.
В Грозном находится тренировочная база сборной Египта. На первую тренировку египетской команды, которая прошла на стадионе "Ахмат-Арена", Салах приехал вместе с Кадыровым.
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