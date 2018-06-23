В Дагестане приготовят самые длинные в мире шашлык и шаурму, которые будут претендовать на включение в Книгу рекордов мира и России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию шашлычников России.
"23-24 июня в республике пройдет фестиваль, посвященный здоровому образу жизни, семейным ценностям, творчеству и культуре. Участники мероприятия будут соревноваться в приготовлении самых больших в России шашлыка и шаурмы", — рассказали в ассоциации .
Планируется, что длина шашлыка превысит 255 метров, а шаурмы — более 20 метров.
Согласно Книге рекордов России, длина самого большого шашлыка на данный момент составляет 213,3 метров (достижение зарегистрировано в октябре 2017 года в Черекском районе Кабардино-Балкарии). Информации о рекордах касательно шаурмы на сайте книги нет.
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