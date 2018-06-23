Люди выпрыгнули из окна девятого этажа в Томске, спасаясь от пожара

В Томске очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона трагический момент, произошедший в результате пожара в ночь на субботу, 23 июня, сообщает "Томск.Ру".
В спасательные службы поступил сигнал о возгорании в жилом доме по улице Ивана Черных. Прибывшие пожарные приступили к тушению и спасению людей — им удалось вывести из квартир восемь человек по лестницам, и еще шесть — при помощи специальной техники через окна.
Как сообщается, до приезда экстренных служб два человека выпрыгнули из квартиры на девятом этаже, спасаясь от огня.
Женщина получила травмы и погибла, мужчина госпитализирован. Еще один погибший обнаружен в сгоревшей квартире.
В ГУ МЧС по Томской области сообщили, что пожар, площадью 50 квадратных метров, удалось ликвидировать в три часа ночи. От огня пострадало три комнаты. Во время тушения пожара было задействовано шесть единиц техники и 19 человек.
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