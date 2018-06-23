Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. В своей видеозаписи он пожелал им дерзать, удивлять мир новыми открытиями и не ограничиваться "лайками" в социальных сетях.
"Для вас сегодня один из самых замечательных, памятных дней... добрых, трогательных, волнующих и немного грустных", — начал Путин свое поздравление.
"Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких, головокружительных побед. Убежден, вы способны осуществить свои самые смелые мечты. Мы все верим в вас. Уважаем ваш взгляд на жизнь... ваш выбор своего жизненного пути", — продолжил президент.
"Удивите мир новыми рекордами и открытиями. Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях. Действуйте", — пожелал Путин.
Президент особо отметил, что сегодня для молодежи наступило время ставить взрослые цели и добиваться успеха, чтобы преобразить страну.
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