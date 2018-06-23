Член президиума Центрального совета "Партии пенсионеров России", секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Александр Милюков рассказал URA.RU, почему в партии готовы поддержать повышение пенсионного возраста.
"Мы прекрасно понимаем, что все меньше и меньше людей остается работать после выхода на пенсию. Я вижу это даже по своему окружению. И пенсии люди получают небольшие, чуть выше прожиточного минимума. Что пенсионер может сделать на 15 тысяч? Этих денег хватает, чтобы оплатить коммунальные услуги да купить продуктов", — подчеркнул Милюков.
По его словам, давно было понятно, что власти собираются повысить пенсионный возраст, и в этих условиях важно максимально смягчить проведение реформы.
"Наше главное условие — обеспечить социальную защищенность людей, которые остаются работать. Мы за то, чтобы человека не могли уволить перед пенсией и, чтобы не было дискриминации в зарплатах по возрастному признаку", — заочно потребовал Милюков.
Также он добавил, что Россия — единственное государство среди развитых стран мира, в которой пенсии могут быть ниже 40% от зарплаты. Милюков надеется, что пенсионная реформа изменит эту ситуацию.
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