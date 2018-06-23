Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Викто Томенко продолжает активно знакомиться c населенными пунктами и жителями региона. В субботу, 23 июня, в рамках рабочей поездки в Бийск он принял участие в форуме "Алтайский край. Энергия развития", где поделился своим видением развития региона, сообщается на официальном сайте региона.
Основной темой форума стало решение социальных вопросов. "В списке регионов по показателю мы в самой последней когорте. На это повлияло огромное количество факторов, исторических и других объективных обстоятельств", — отметил Томенко.
По его словам, с этим фактором нельзя мириться, так как регион проигрывает в конкурентной борьбе за кадры. В первую очередь, как он отметил, необходимо повышать заработную плату бюджетникам, которая является индикатором для принятия аналогичных решений в частных компаниях.
Другой вопрос был связан с проблемой нехватки медицинских кадров в городах и селах. Несмотря на улучшение условий труда, модернизацию сферы здравоохранения, реализацию программы "Земский доктор", специалистов узкого профиля в районных больницах и поликлиниках не хватает. Испытывают дефицит кадров и городские учреждения здравоохранения.
Виктор Томенко напомнил, что с 2018 года программа "Земский доктор" начинает работать и для городских поселений с населением до 50 тысяч человек. Однако, как он отметил, в основе кадровой проблемы лежат более фундаментальные экономические факторы.
"Сегодня средняя заработная плата по краю составляет 23 тысячи рублей. Врачи, как мы помним, согласно указам президента России должны получать две заработные платы: для нас эта цифра — 46 тысяч рублей, а для наших соседей она составляет 70 и 80 тысяч рублей. При этом врач везде примерно одну и ту же работу выполняет. В этом смысле мы проигрываем. Сдвинемся здесь, поменяется ситуация", — пояснил Томенко.
"У нас в Сибири — особая система расселения, закрепления людей на территории, их распределения и организации жизни в населенных пунктах. Мы должны за каждое поселение на самом деле бороться, сделать так, чтобы люди из Сибири не уезжали, чтобы они находили для себя возможности для реализации. Мы должны серьезно поменять жизнь людей к лучшему", — добавил врио губернатор Алтайского края.
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