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Часть Барнаула осталась без света и воды из-за молнии и швалистого ветра

, ИА "Амител"
Город накрыло дождем

Сразу в нескольких районах Барнаула вечером в субботу, 23 июня, отключили электроэнергию и воду. Несколько минут назад над городом громыхал гром с молниями, сейчас идёт дождь.

Электричества нет на Павловском тракте, в нагорной части города, на Строителей и в районе вокзала, на Матросова и других районах. Без воды "сидит" Докучаево, центр города.

Очевидцы передают, что в район очистных сооружений водоканала попала молния, уже есть несколько упавших деревьев. На улице Горькова во дворе дома на машину упало дерево. На Новом мосту на весовом контроле перевернуло два грузовика.

Но полноценно оценить последствия можно будет только утром.

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.06.2018 21:54
Проходимец

Барнаульский водоканал, с те пор как его стали возглавлять заезжие гастролеры, стал выходить из строя от каждой молнии

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