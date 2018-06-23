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Страшный ураган с грозой и градом накрыл Барнаул: фото из соцсетей

, ИА "Амител"
Во многих микрорайонах города было нарушено энергоснабжение

Фото: vk.com/barneos22, vk.com/incident_brn

Мощный ураган накрыл Барнаул вечером в субботу, 23 июня – во многих микрорайонах было нарушено энергоснабжение.

Так, на фоне сильной грозы с градом электричество было выключено во многих многоквартирных домах в районе "Сити-центра". Также отключения зафиксированы в Индустриальном районе.

Читатели портала Amic.ru сообщают, что свет мигал в их домах на территории Октябрьского и Ленинского районов.

"Сейчас еду в районе Южного тракта, на дороге куча веток и даже поваленных деревьев",  рассказал нашему порталу очевидец.

"На объездной пробка. Стоим. Гроза с градом и ветки валяются...Страшно! Видимость очень плохая!", "В Барнауле валит деревья. Линолеум встал дыбом, молния попала по дому, крошит деревья", "На Горе нет света! Дерево упало на провода", — пишут горожане в социальных сетях.

На дорогах краевой столицы сразу же возникли огромные лужи.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

23.06.2018 22:03
Anastazi

Возвращались с дачи, попали в самый эпицентр урагана.. Так жутко мне никогда в жизни не было. Ехать страшно, стоять еще страшней, ветки летят, град.. Еще года нет, как сели за руль. Молилась всю дорогу о том, чтобы доехать живыми.. На Ленина упал строительный кран.. Вздыбило асфальт, из дыры хлещет вода. С перепугу поехали к Комсомольскому по Пушкина вроде, там темень страшная, дорогу завалило деревьями. Пришлось разворачиваться, врезались задом в столб, поскольку видимость нулевая.. Наконец дома, руки, ноги трясутся. Живые. Хоть и с помятой машиной.. Ну чего б прогноз не посмотреть, раньше бы уехали..

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23.06.2018 22:23
Татьяна Щелупинина(Лагуткина)_odnoklassniki

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