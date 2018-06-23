Фото: vk.com/barneos22, vk.com/incident_brn
Мощный ураган накрыл Барнаул вечером в субботу, 23 июня – во многих микрорайонах было нарушено энергоснабжение.
Так, на фоне сильной грозы с градом электричество было выключено во многих многоквартирных домах в районе "Сити-центра". Также отключения зафиксированы в Индустриальном районе.
Читатели портала Amic.ru сообщают, что свет мигал в их домах на территории Октябрьского и Ленинского районов.
"Сейчас еду в районе Южного тракта, на дороге куча веток и даже поваленных деревьев", рассказал нашему порталу очевидец.
"На объездной пробка. Стоим. Гроза с градом и ветки валяются...Страшно! Видимость очень плохая!", "В Барнауле валит деревья. Линолеум встал дыбом, молния попала по дому, крошит деревья", "На Горе нет света! Дерево упало на провода", — пишут горожане в социальных сетях.
На дорогах краевой столицы сразу же возникли огромные лужи.
Комментарии
Возвращались с дачи, попали в самый эпицентр урагана.. Так жутко мне никогда в жизни не было. Ехать страшно, стоять еще страшней, ветки летят, град.. Еще года нет, как сели за руль. Молилась всю дорогу о том, чтобы доехать живыми.. На Ленина упал строительный кран.. Вздыбило асфальт, из дыры хлещет вода. С перепугу поехали к Комсомольскому по Пушкина вроде, там темень страшная, дорогу завалило деревьями. Пришлось разворачиваться, врезались задом в столб, поскольку видимость нулевая.. Наконец дома, руки, ноги трясутся. Живые. Хоть и с помятой машиной.. Ну чего б прогноз не посмотреть, раньше бы уехали..