Фото: vk.com/incident_brn
Буря с грозами, градом и сильным ветром, которая обрушилась на Барнаул вечером 23 июня, может повториться в некоторых районах края и в воскресенье. Напомним, что в краевой столице в результате урагана произошла целая череда ЧП.
"В отдельных районах дождь, гроза, местами возможен град", — говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра на сегодняшний день.
Дневные температуры в крае составят +28…+33 градуса. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров, при грозах шквалистое усиление до 23 метров в секунду.
В Барнауле дождь и грозы ожидаются во второй половине дня. За окном в краевой столице будет +28 …+30 градусов. Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров.
Напомним, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.
Комментарии