Строительный кран упал в Барнауле во время урагана

Фото: Сергей Берденев\vk.com/barneos22
В Барнауле в результате мощного урагана, который накрыл краевую столицу в субботу вечером, 23 июня, упал строительный кран, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Инцидент произошел на главном проспекте города — проспекте Ленина. Инцидент произошел рядом со зданием ЗАГСа.
По сообщению очевидцев, кран упал на две машины. Одна из местных жительниц опубликовала видео с места происшествия.
"В одной машине точно пострадавших нет. Кран упал на капот. Про вторую не знаю", — рассказывает участница сообщества.
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