Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров продают в Барнауле за 6,79 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье находится на четвертом уровне 10-этажного кирпичного дома на улице Балтийской в квартале 2000.
"Рядом школа и детский сад с бассейном, школа искусств, все торговые центры.В квартале охрана и видеонаблюдение", — отмечает автор объявления.
Выполнен качественный ремонт. В квартире имеется большая кухня-студия, просторная гардеробная, холл с камином, теплый балкон.
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