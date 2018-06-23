Ураган перевернул две фуры на мосту в Барнауле

В Барнауле в результате урагана, который накрыл краевую столицу вечером в субботу, 23 июня, две фуры были перевернуты на бок на новом мосту, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Напомним, в результате мощного урагана в Барнауле на проспекте Ленина упал строительный кран. Инцидент произошел рядом со зданием ЗАГСа.
Также прогулочный теплоход "Барракуда" попал в шторм на Оби в Барнауле во время урагана. Пострадали несколько человек.
Во многих микрорайонах города было нарушено энергоснабжение. На дорогах образовались большие пробки.
Упавшие деревья повредили линии электропередачи сразу в нескольких частях города.
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