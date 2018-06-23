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Теплоход "Барракуда" попал в шторм на Оби в Барнауле во время урагана

, ИА "Амител"
На берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели

Прогулочный теплоход "Барракуда" попал в шторм на Оби в Барнауле во время урагана, который накрыл город в субботу вечером, 23 июня, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".

Как сообщают очевидцы, теплоход сел на мель. На берегу пассажиров встречали машина скорой помощи и спасатели. Отмечается, что есть пострадавшие.

"Волной разбило стекло и несколько пассажиров получили порезы", — говорится в сообщении паблика. 

Напомним, в результате мощного урагана в Барнауле на проспекте Ленина упал строительный кран. Инцидент произошел рядом со зданием ЗАГСа.

Во многих микрорайонах города было нарушено энергоснабжение. На дорогах образовались большие пробки.  Упавшие деревья повредили линии электропередачи. 

Также на новом мосту две фуры были перевернуты на бок.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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