Лестницу в Нагорном парке в Барнауле завалило деревьями в результате мощного урагана, который накрыл краевую столицу в субботу вечером, 23 июня, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Выломаны ограждения. Просьба воздержаться от прогулок", — говорится в сообщении паблика.
Как сообщалось несколькими днями ранее, в Нагорном парке начался третий этап благоустройства стоимостью 40 млн рублей. В перечень работ входит устройство проездов и тротуаров, газонов и цветников, дополнительное озеленение парка, размещение малых архитектурных форм. Работы должны быть выполнены к 1 декабря текущего года.
Напомним, в результате мощного урагана в Барнауле на проспекте Ленина упал строительный кран. Инцидент произошел рядом со зданием ЗАГСа.
Также прогулочный теплоход "Барракуда" попал в шторм на Оби в Барнауле во время урагана. Пострадали несколько человек.
Во многих микрорайонах города было нарушено энергоснабжение. Упавшие деревья повредили линии электропередачи сразу в нескольких частях города.
На дорогах образовались большие пробки. На новом мосту две фуры были перевернуты на бок.
Комментарии
А много ли "больных" деревьев упало в Изумрудном?