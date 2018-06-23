Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко провел экстренное селекторное совещание с главами муниципальных образований и руководителями оперативных служб после ураганного ветра и дождя в Барнауле и Первомайском районе вечером в субботу, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
"Штормовой фронт, прошедший через Барнаул, продолжил движение по территории края. Специалисты отслеживают его движение. Службы делают все необходимое для предупреждения сложных ситуаций и устранения последствий урагана. Глава региона поручил максимально оперативно восстановить энергоснабжение, выяснить, пострадали ли в дорожно-транспортных и иных происшествиях, вызванных штормом, люди и оказать им необходимую помощь", — сказано в сообщении.
По не уточненной пока информации, погиб крановщик. Кран, напомним, упал на два автомобиля в районе улице Гоголя, 46а, в центре Барнаула. Во многих микрорайонах города некоторое время не было электроэнергии и воды, часть домов до сих пор остается без света. Ветром снесло немало деревьев, из-за падения одного такого обесточена линия электропередачи 110 киловольт. На Оби баржу ветром прибило к правому берегу реки, находившихся на ней людей катером доставляют на речной вокзал.
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"Виктор Томенко поставил задачу максимально оперативно восстановить энергоснабжение, выяснить, пострадали ли в дорожно-транспортных и иных происшествиях, вызванных штормом, люди и оказать им необходимую помощь. Он держит ситуацию на личном контроле", — уточнили в пресс-службе.
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