Фото: safe-rgs.ru
Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который произойдет 1 июля, не обойдет стороной и жителей ЗАТО Сибирский, где проживает много военных.
В преддверии традиционного удорожания "коммуналки" портал Amic.ru продолжает знакомить своих читателей с тем, как рост тарифов будет выглядеть в тех или иных населенных пунктах Алтайского края.
Ранее мы сообщали о том, на сколько для жителей региона вырастут тарифы на электричество, а также подробно писали о повышении платы за холодное и горячее водоснабжение, а также за тепло и водоотведение в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Белокурихе и Новоалтайске.
В ЗАТО Сибирский с 1 июля ситуация с расценками на ЖКУ будет такой:
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