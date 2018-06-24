Крановщик погиб при падении башенного крана во время урагана в Барнауле вечером в субботу, 23 июня. Об этом сообщает пресс-центр Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего 23 июня 2018 года при падении башенного крана в городе Барнауле во время ураганного ветра. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с и.о. руководителя следственного управления", — сообщили в ведомстве.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, устанавливают личность погибшего, а также организацию, в которой он был трудоустроен.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, башенный рухнул упал возле здания на Гоголя, 46а. Там сейчас ведется строительство многоквартирного дома. Кран упал вдоль исторического здания, где расположен Дворец бракосочетаний, практически его не задев. Он перегородил Ленинский проспект в одну сторону и задел два автомобиля.
Комментарии