Аварийные бригады МРСК-Сибири планируют восстановить электроснабжение части Барнаула и пригорода после урагана в течение пары часов. Об этом сообщает пресс-центра администрации после недавнего совещания у главы города Сергея Дугина.
"В результате шквалистого ветра повреждены линии электропередач 110 кВт МРСК-Сибири, выведены из строя четыре подстанции. Без электроэнергии улицы Пушкина, Короленко, поселки Бельмесево, Черницк, Пригородный, Спутник, Затон, Центральный, частично Солнечная поляна и Лебяжье", — сообщили в администрации.
Аварийные бригады планируют вернуть свет в течение 1,5-2 часов. Об этом доложили на совещании у градоначальника Сергея Дугина, которое прошло в 23 часа.
"Наша задача — как можно быстрее вернуть людям свет и водоснабжение, а также обеспечить бесперебойную работу служб жизнеобеспечения города", — сказал Сергей Дугин.
Также на улицах города работают службы Водоканала, Горзеленхоза, Автодорстроя и спасатели.
После совещания стали известны некоторые подробности ураганного ветра, обрушившегося на Барнаул вечером в субботу, 23 июня. Так, в поселке Затон снесло крышу шести домов. На реке Обь оторвало прогулочную баржу с 158 людьми на борту. Ее отнесло к Старому мосту. Все эвакуированы, шесть человек травмированы и доставлены в больницы.
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А на Новом мосту ветер перевернул две фуры и газель.
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