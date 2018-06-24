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Проверку по факту столкновения плавучего кафе "Барракуда" с опорой автомобильного моста во время сильнейшего шторма в Барнауле начал Следственный комитет.
Напомним, что инцидент произошел накануне, когда на краевую столицу обрушился мощный ураган.
"По предварительным данным, 23 июня 2018 года около 19 часов местного времени следовавшее по реке Оби в черте города Барнаула плавучее кафе "Барракуда" в составе теплохода и баржи, на которой были размещены 120 пассажиров, вследствие резко ухудшившихся погодных условий с сильными порывами ветра столкнулось с опорой автомобильного моста", — отмечают в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
В ведомстве указывают, что в результате ЧП никто не погиб, однако пострадали 15 человек.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято правовой решение.
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