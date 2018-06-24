Фото: 22.mchs.gov.ru
Сотрудники МЧС восстановили в полном объеме электроснабжение в Алтайском крае. Информацию об этом в 4:05 воскресенья, 24 июня, опубликовала пресс-служба ведомства.
Сообщается, что спасатели не допустили нарушений жизнедеятельности населения, объектов экономики и соцкультбыта.
В МЧС продолжают отрабатывать все поступающие звонки от населения о фактах падения слабо закрепленных конструкций и деревьев. "Принимаются все необходимые меры по оказанию помощи населению", — отмечают в пресс-службе.
Также сообщается, что к 02:57 было в полном объеме было восстановлено электроснабжение в Барнауле.
Сообщается, что всего в ликвидации последствий урагана задействовано 445 человек и 164 единицы техники, из которых от МЧС 131 человек и 31 единица техники.
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