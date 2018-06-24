Фото: lizaalert.org
В Барнауле пропала без вести восьмилетняя Екатерина Клышина. Об этом сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".
Уточняется, что в субботу, 23 июня, в 18:00 девочка ушла из дома гулять и не вернулась.
Рост пропавшей 125-130 сантиметров, она плотного телосложения со светло-русыми волосами до пояса и голубыми глазами.
Девочка была одета в оранжевую майку, коричневые с серым рисунком шорты и сиреневые сланцы.
Волонтеры просят поделиться информацией с видеорегистраторов машин, накануне проезжавших с 19:30 до 21:00 около дома по ул. Панфиловцев, 11, в районе ул. Сухэ-Батора от ул. Георгиева до ул. Панфиловцев.
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