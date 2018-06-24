Фото: vk.com/barneos22
Жители Новоалтайска поделились снимками, на которых видны последствия урагана, обрушившегося на Алтайский край в субботу, 23 июня. Запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
На опубликованном снимке видно, что на пересечении улиц Парковой и Космонавтов в городе затопило дорогу. Колеса проезжающих участок машин скрываются водой наполовину.
Также на фото зафиксированы поваленные ветром деревья.
В комментариях пользователи Сети отметили, что улицу Космонавтов затапливало уже неоднократно.
Кроме этого, в паблике появились снимки последствий урагана в районе барнаульского элеватора. На фото видно, что из-за ветра упали крупные деревья, причем их вырвало с корнем.
Комментарии
Там после каждого ливня эта лужа.