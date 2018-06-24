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Белоруссия может лишиться независимости, если не выполнит задачи, которые стоят перед экономикой страны. Такое заявление сделал глава государства Александр Лукашенко во время поездки в Шкловский район Могилевской области, пишет РИА Новости.
"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине", — заявил белорусский лидер.
При этом он не уточнил, в состав какой страны могла бы войти Белоруссия. Также он не стал рассказывать, откуда исходит угроза Минску.
Лукашенко призвал сельхоз работников соблюдать соблюдать производственные технологии и придерживаться плана.
"Причина невыполнения одна — смерть", — подчеркнул он.
В ходе совещания глава Белоруссии также отметил, что не возражает против продажи частникам сельхозпредприятий.
"Но под железное условие. И мое железное условие — чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату", — отметил Лукашенко.
Президент добавил, что за последние годы сельхоз сектор Белоруссии был "спасен" и восстановлен, была обеспечена продовольственная безопасность страны, созданы агрогородки, а для жителей села были созданы необходимые социальные условия.
Агентство отмечает, что Белоруссия будет обсуждать с ЕС вопросы доступа сельхозпродукции страны на рынок Европы. Перспективы подобного взаимодействия рассматриваются "весьма оптимистично", рассказал глава МИД республики Владимир Макей.
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