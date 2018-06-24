Фото: barnaul.org
Решение о введении режима ЧС на территории Центрального района Барнаула было принято утром в воскресенье, 24 июня, по итогам оперативного совещания в городской администрации, которое провел Сергей Дугин. О данном решении также проинформирован врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, пишет пресс-служба мэрии.
В сообщении сказано, что работы по устранению последствий разгула стихии велись всю ночь. По оперативным данным служб города, Центральный район принял на себя наибольший удар стихии. Сейчас остаются без света и воды поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично – Лебяжье, Спутник, Солнечная Поляна, а также Змеиногорский тракт. Аварию ликвидируют 11 бригад Горэлектросети, на большинстве участков электроснабжение должно быть восстановлено к обеду 24 июня. Сообщается, что в Затоне ураган повредил кровли частных и многоквартирных домов.
Сложная ситуация наблюдается на насосной станции №8 Водоканала: ее затопило поверхностными ливневыми водами. Чтобы устранить аварию, было решено отключить от водоснабжения центральную часть города (от улицы Папанинцев до Старого базара), а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части краевой столицы, чтобы уменьшить приток воды на насосную станцию.
Из социальных объектов под отключение попадает Горбольница №10, которая находится в Южном. Медучреждения Нагорного медицинского кластера, включая Краевую клиническую больницу, от водоснабжения не отключат. Водоканал и другие городские службы организуют подвоз воды. Водоснабжение собираются вернуть потребителям утром в понедельник, 25 июня.
По данным на 9:00 воскресенья, в городе зафиксировано 92 случая падения деревьев. Сейчас все центральные магистрали города расчищены от упавших деревьев и веток, электротранспорт выходит на линию. В Барнауле не работают 14 светофоров, поэтому дорожники просят водителей быть внимательнее на перекрестках.
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