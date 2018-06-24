Фото: sobkor.net
Писательница из Украины Лариса Ницой заявила, что Россия украла у украинцев термин "Русь". Она предложила называть страну "Московией", пишет РБК, ссылаясь на "Обозреватель".
По словам Ницой, наименование "Русь" украли "российские цари". "Они ведь были московитами. Русь — это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы — те, кто украли", — приводит издание ее слова.
Писательница подчеркнула, что термин "русский" принадлежит Украине, и украинцы — "на самом деле" русские, а россияне являются московитами. Ницой добавила, что московское царство было названо Русью указом Петра I. "Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия. Это же бред!" — отметила она.
Женщина добавила, что после этого московиты и дальше стали называть себя по-старому, однако Екатерина II издала еще один указ, по которому "всех московитов, которые называют себя московитами, бить палками беспощадно". Она назвала "историческим фактом", который "лежит в музеях", однако не уточнила происхождение данной информации.
Писательница добавила, что в этой связи "надо четко назвать их их названием — московиты, а не россияне". "Нам все равно, как они считают, нам главное, как украинцы считают", — заключила Ницой.
Депутат Госдумы Леонид Калашников позднее прокомментировал заявления украинской детской писательницы.
"Все было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше", — цитирует РИА Новости слова депутата.
Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, считает, что заявление Ницой является попыткой утешаться мнимым былым величием в условиях кризиса в экономике и социальной сфере, а также зашкаливающей коррупци.
По словам Клинцевича, такие псевдоисторические экскурсы являются зеркальным отражением ситуации на Украине.
Комментарии
у самой фамилия нерусская))))
В конце XV века в Северо-Восточной Руси образовалось независимое единое Русское государство, борьба которого с внешними соперниками за собирание русских земель стала одной из главных определяющих линий политики и истории Восточной Европы на протяжении нескольких столетий.
и вернуть в пределы Московского княжества.