Фото: barnaul.org
В Центральном районе Барнаула в связи с нарушениями системы водоснабжения организовали подвоз воды. Перечень адресов опубликовала пресс-служба мэрии.
Горожане могут получить воду здесь:
- улица Интернациональная, 254,
- ул.Гоголя, 24б,
- ул.Некрасова, 12-17,
- пр-кт Комсомольский, 8,
- ул.Чкалова, 32-34,
- ул.Интернациональная, 16-35а,
- ул.Интернациональная, 22а,
- ул.Некрасова, 34,
- ул.Димитрова, 67,
- пр-кт Ленина, 37,
- ул.Чернышевского, 55,
- ул.Пролетарская, 78,
- ул.Анатолия, 91,
- пр-кт Социалистический, 59,
- ул.Папанинцев, 205,
- ул.Партизанская, 126,
- ул.Папанинцев, 121а,
- ул.Ядринцева, 84,
- ул.Мусорского, 24,
- ул.Белинского, 14,
- ул.Чайковского, 5а,
- ул.Герцена, 4.
Напомним, что, согласно данным администрации Барнаула, без воды остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично – Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт.
Кроме этого, было решено отключить от водоснабжения центральную часть города (от улицы Папанинцев до Старого базара), а также поселок Южный и жилые дома в нагорной части Барнаула. Причиной этого стало затопление насосной станции №8 Водоканала.
Комментарии
Очень мало точек, далеко.
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