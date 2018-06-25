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Жара и дожди с грозами продолжатся в Алтайском крае с началом новой рабочей недели. В этой связи в регионе действует штормовое предупреждение.
"В отдельных районах дождь, гроза, при грозе сильный ливневый дождь, возможен град, в утренние часы местами туман", — говорится в прогнозе синоптиков на 25 июня. Дневные температуры в крае составят +28…+33 градуса, при облачности +22...+27 градусов.
Ветер будет южный, 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров, при грозах по югу шквалы до 24 метров в секунду.
В Барнауле в конце дня возможен дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +28…+30 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров.
Напомним, что в краевой столице в результате урагана, обрушившегося на город вечером 23 июня, произошла целая череда ЧП. В Центральном районе Барнаула и вовсе пришлось вводить режим ЧС.
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