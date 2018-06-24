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Службы обеспечения жизнедеятельности Алтайского края устраняют последствия урагана, который прошел в Барнауле накануне, 23 июня. Врио главы региона Виктор Томенко держит ситуацию на личном контроле, оперативные штабы всех служб обеспечения жизнедеятельности информируют его о работе по устранению нарушений после урагана, пишет пресс-служба краевого правительства.
В сообщении сказано, что специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" полностью восстановили энергоснабжение Барнаула, которое было нарушено в ходе разгула стихии. Из-за штормового атмосферного фронта произошло отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ. В итоге было нарушено энергоснабжение в домах 85 тысяч жителей краевой столицы. Благодаря оперативным действиям энергетиков, уже через 30 минут электроснабжение большинства потребителей было восстановлено, обесточенными оставались 35 тысяч абонентов из-за оборванного провода на ВЛ "Опорная-Подгорная". Энергетики вели аварийно-восстановительные работы, несмотря на непогоду и ночь. В итоге к 1:00 еще часть барнаульцев подключили электричество, без света оставались 15 тысяч потребителей. Спустя два часа энергоснабжение Барнаула было восстановлено полностью.
Сообщается, что в аварийно-восстановительных работах принимали участие 27 человек в составе семи бригад и десять единиц спецтехники. Во время ремонтных работ потребителей оперативно запитывали по резервным схемам, "в том числе с применением резервных источников снабжения электроэнергии", — добавили в "Алтайэнерго".
Алтайское правительство выразило благодарность эенргетикам за оперативное устранение нарушений энергоснабжения.
Сообщается, что в данный момент энергокомпания работает в особом режиме: работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с региональным правительством, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю. В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 горожане могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, а также сообщить о нарушениях на энергообъектах.
Напомним, что на территории Центрального района столицы Алтайского края ввели режим ЧС. Именно этот район пострадал больше других от бури, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. В поселке Затон были повреждены кровли частных и многоквартирных домов.
Также стало известно о затоплении поверхностными ливневыми водами насосной станции №8 Водоканала. Для устранения аварии от водоснабжения отключили центральную часть Барнаула и ряд поселков. Водоснабжение будет возвращено, предположительно, утром 25 июня.
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