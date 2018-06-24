Воскресенье, 24 Июнь, 12:34

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,24
€ 73,72
382955
0°
Обь
539см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Во власти стихии: как в Барнауле устраняли последствия разрушительной бури

, ИА "Амител"
Энергетики полностью восстановили энергоснабжение столицы региона

Фото: altairegion22.ru

Службы обеспечения жизнедеятельности Алтайского края устраняют последствия урагана, который прошел в Барнауле накануне, 23 июня. Врио главы региона Виктор Томенко держит ситуацию на личном контроле, оперативные штабы всех служб обеспечения жизнедеятельности информируют его о работе по устранению нарушений после урагана, пишет пресс-служба краевого правительства.

В сообщении сказано, что специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" полностью восстановили энергоснабжение Барнаула, которое было нарушено в ходе разгула стихии. Из-за штормового атмосферного фронта произошло отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ. В итоге было нарушено энергоснабжение в домах 85 тысяч жителей краевой столицы. Благодаря оперативным действиям энергетиков, уже через 30 минут электроснабжение большинства потребителей было восстановлено, обесточенными оставались 35 тысяч абонентов из-за оборванного провода на ВЛ "Опорная-Подгорная". Энергетики вели аварийно-восстановительные работы, несмотря на непогоду и ночь. В итоге к 1:00 еще часть барнаульцев подключили электричество, без света оставались 15 тысяч потребителей. Спустя два часа энергоснабжение Барнаула было восстановлено полностью.

Сообщается, что в аварийно-восстановительных работах принимали участие 27 человек в составе семи бригад и десять единиц спецтехники. Во время ремонтных работ потребителей оперативно запитывали по резервным схемам, "в том числе с применением резервных источников снабжения электроэнергии", — добавили в "Алтайэнерго".

Алтайское правительство выразило благодарность эенргетикам за оперативное устранение нарушений энергоснабжения.

 

Сообщается, что в данный момент энергокомпания работает в особом режиме: работает оперативный штаб, организовано взаимодействие с региональным правительством, муниципалитетами, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" — МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю. В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 горожане могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, а также сообщить о нарушениях на энергообъектах.

Напомним, что на территории Центрального района столицы Алтайского края ввели режим ЧС. Именно этот район пострадал больше других от бури, на большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. В поселке Затон были повреждены кровли частных и многоквартирных домов. 

Также стало известно о затоплении поверхностными ливневыми водами насосной станции №8 Водоканала. Для устранения аварии от водоснабжения отключили центральную часть Барнаула и ряд поселков. Водоснабжение будет возвращено, предположительно, утром 25 июня.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Ураган в Барнауле 23 июня
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
12:10
Пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана из-за работы на Трампа 0
11:41
Во власти стихии: как в Барнауле устраняли последствия разрушительной бури 0
11:04
Опубликован список адресов, где будет организован подвоз воды в Барнауле 2
10:39
Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию" 3
10:11
Режим ЧС ввели в Центральном районе Барнаула после урагана 1
09:41
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства 0
09:13
Очевидцы: в Новоалтайске затопило улицу после урагана 1
08:53
Восьмилетняя девочка безвестно пропала в Барнауле 23 июня 0
08:32
Электроснабжение в Алтайском крае восстановлено после ургана 0
08:08
СК начал проверку после столкновения плавучего кафе с мостом в Барнауле 0
07:47
Злостного вредителя серую ворону разрешат отстреливать в Алтайском крае 0
07:22
Квартиру с камином в холле и теплым балконом продают в Барнауле за 6,79 млн 0
07:03
Дорогая жизнь: как изменятся тарифы на ЖКУ в закрытом алтайском городе 0
06:44
В страшных объятиях бури: грозы и град обещают в Алтайском крае 24 июня 0
06:23
Фотографии самых странных купальников  0
06:01
Ураган завалил деревьями лестницу в Нагорном парке в Барнауле 1
01:05
Энергетики восстановят свет в Барнауле после урагана в течение пары часов 0
00:18
Следком подтвердил гибель крановщика рухнувшего в центре Барнаула крана 1
23:53
Томенко провел экстренное совещание после урагана в Барнауле 0
23:33
Ураган перевернул две фуры на мосту в Барнауле 0
23:18
Теплоход "Барракуда" попал в шторм на Оби в Барнауле во время урагана 0
22:45
Строительный кран упал в Барнауле во время урагана 0
21:48
Страшный ураган с грозой и градом накрыл Барнаул: фото из соцсетей 2
21:31
Часть Барнаула осталась без света и воды из-за молнии и шквалистого ветра 1
21:01
Путин сказал выпускникам: "Впереди ожидание бурных и интересных изменений" 0
20:24
Виктор Томенко: "Мы должны серьезно поменять жизнь людей к лучшему" 2
19:10
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле 1
19:01
От +8 до +33: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июня 0
18:22
Милюков: Партия пенсионеров поддержит повышение пенсионного возраста 8
18:19
Эрдоган рассказал о сходстве с Путиным: "Мы с ним у власти уже 15 лет" 1
17:21
ЛДПР отправляет на выборы губернатора Алтайского края Владимира Семенова 1
17:15
Самые длинные шашлык и шаурму приготовят в Дагестане 0
17:01
Скандал: премьер-министра Канады оштрафовали за незадекларированные очки 3
16:24
Люди выпрыгнули из окна девятого этажа в Томске, спасаясь от пожара 1
16:09
Кадыров присвоил египтянину Салаху звание почетного гражданина Чечни 1
15:34
Кудрин вошел в Совет по противодействию коррупции 0
15:07
Болельщики из Колумбии спасли россиянина, прыгнувшего в реку прямо из кафе 3
14:24
Минфин: пока рано рисковать пенсионными средствами в России 0
14:12
Украина потребовала от Bloomberg перекрасить "ничейный" Крым на карте 0
13:40
Бабушка спровоцировала ДТП под Барнаулом с участием трех автомобилей 14
13:05
Еще один аргентинский болельщик наказан за шутки над россиянкой на ЧМ-2018 6
12:38
Общественная палата подготовит для Путина доклад по пенсионной реформе 0
12:03
Мужчина назвал пропавшую дочь террористкой, чтобы полиция быстрее нашла 2
11:44
Депутат Госдумы рассказала, как будут повышать пенсии с 2019 года 4
11:17
Ростовчанам включили отопление в квартирах в +35 градусов жары на улице 1
10:31
Свалку возле трассы Барнаул-Новороманово придется ликвидировать 1
10:16
Барнаульца придавило кабиной грузовика во время ремонта в Кузбассе 1
10:05
Барнаульцы почтили память Роберта Рождественского масштабным праздником 0
09:37
Жители Барнаула обсуждают работу электриков в селе Власиха 4
09:02
Спутник столицы: как изменятся тарифы на ЖКУ в Новоалтайске с 1 июля 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.