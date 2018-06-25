Фото: avio.ru
Кирпичный коттедж площадью 360 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 13,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Как отмечает автор объявления, в доме выполнен качественный ремонт. Имеется два камина, две ванные комнаты, есть джакузи, большая гостиная, четыре спальни, просторная кухня.
На цокольном этаже оборудована мастерская, комната для хранения заготовок, бильярдный зал.
Дом находится на участке площадью 15 соток. Во дворе обустроена зона барбекю, летняя веранда с кухней, большая баня. Есть гараж, теплица и большой погреб.
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