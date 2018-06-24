Фото: businessinsider.com
Ресторан в американском штате Вирджиния отказался обслуживать пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Причиной было названо то, что она работает на американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.
Сандерс уточнила, что инцидент произошел в ресторане Red Hen в Лексингтоне в пятницу, 22 июня. "Хозяйка [заведения] попросила меня уйти, потому что я работаю на Трампа, и я вежливо ушла", — сообщила пресс-секретарь, добавив, что действия владелицы ресторана "больше говорят о ней, чем обо мне".
Также Сандерс отметила, что всегда старается с уважением относиться к людям, даже если она с ними не согласна.
В то же время официант Red Hen сообщил, что обслуживал пресс-секретаря около двух минут. Затем владелица ресторана потребовала от Сандерс покинуть заведение, добавляет РИА Новости.
"Ее семья ушла по собственному желанию. На самом деле мы не отказывались ее обслуживать и не "выгоняли ее", — отметил мужчина.
Комментарии