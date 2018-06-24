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Следователи вместе с полицейскими нашли восьмилетнюю жительницу Барнаула, которая пропала накануне, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что ребенок здоров, девочку опрашивают следователи.
По предварительным данным, юная жительница Барнаула находилась все это время у своих знакомых.
Напомним, что ранее волонтеры объявили поиски ребенка. Сотрудники СК по данному факту начали доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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