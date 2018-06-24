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Летевший из Новосибирска в турецкую Анталью самолет, на борту которого находилось около 200 человек, аварийно приземлился в западном казахстанском городе Атырау из-за отказа двигателя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
В комитете отмечают, что инцидент произошел утром в воскресенье, 24 июня. От самолета Boeing 737 турецкой компании Pegasus Airlines, который следовал по маршруту Новосибирск-Анталия, поступило сообщение об отказе двигателя.
Экипаж решил совершить аварийную посадку в Казахстане. Подчеркивается, что самолет, на борту которого находилось 196 человек, сел благополучно.
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