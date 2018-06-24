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Более 45 тысяч выпускников из более чем 30 российских регионов и шести зарубежных стран собрались на празднике "Алые паруса" в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал РЕН ТВ и ведущего мероприятия Ивана Урганта.
Праздник выпускников школ "Алые паруса" прошел в ночь с 23 на 24 июня. В 22:00 после официального открытия и традиционного удара в рынду началась музыкальная шоу-программа, ведущими которой были Иван Ургант и Даша Александрова. В концерте принимали участие Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу, а также рэпер Баста.
После 00:00 в акватории Невы прошло масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами. Традиционно, в роли корабля из повести Александра Грина выступил шведский парусник Tre Kronor.
По данным "Пятого канала", праздник посетили также иностранные футбольные фанаты, приехавшие в РФ на ЧМ-2018. Один из них, колумбиец Хулиан, признался, что на таком мероприятии никогда не был и что ему выпало "огромное счастье". А мексиканцы Даниель и Карлос назвали шоу "очень красивым", подчеркнув, что все присутствующие были доброжелательными.
В 2018 году "Алые паруса" отмечают 50-летний юбилей. За это время праздник стал символом Петербурга и стал известен на весь мир.
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