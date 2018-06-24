Основной удар стихии 23 июня в Алтайском крае пришелся на Барнаул. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по сводке МЧС, кроме Барнаула в других населенных пунктах региона крупных разрушений нет. В основном сообщают о порывах линий электропередачи и пострадавших кровлях. Так, в Рубцовске на частном доме полностью снесло крышу. В правительстве сообщили, что ответственные службы уже приступили к расчистке дома и возведению новой кровли.
Между тем в Барнауле в Центральном районе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В городе идёт заседание штаба, участие в котором принимает и глава столицы Алтайского края Сергей Дугин. Участники принимают решение по проведению восстановительных работ в городе.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, удар стихии пришелся на Центральный район Барнаула и пригород. В городе много поломанных деревьев, пострадали частные дома в Затоне и на ВРЗ. Сейчас остаются без света и воды поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично – Лебяжье, Спутник, Солнечная Поляна, а также Змеиногорский тракт. Аварию ликвидируют 11 бригад Горэлектросети, на большинстве участков электроснабжение должно быть восстановлено к обеду 24 июня. Сообщается, что в Затоне ураган повредил кровли частных и многоквартирных домов.
Ливневыми водами затопило насосную станцию №8 Водоканала. Чтобы устранить аварию, от водоснабжения отключили центральную часть Барнаула и ряд поселков. Водоснабжение будет возвращено, предположительно, утром 25 июня.
Пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю сообщает, что в ведомстве работает оперативный штаб, проведены экстренные заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям в муниципальных образованиях. Продолжается отработка всех поступающих звонков и сигналов от населения о фактах падениях слабо закреплённых конструкций, деревьев, электроснабжения. Принимаются все меры по восстановлению работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказанию помощи населению.
Напомним, сильные порывы ветра, обрушившиеся на столицу Алтайского края, перевернули две фуры на новом мосту в Барнауле и строительный кран на улице Гоголя. Погиб крановщик. Кроме того, прогулочный теплоход "Барракуда" в результате борьбы с разыгравшейся стихией на Оби столкнулся с опорой Нового моста. В момент аварии на борту находились 120 человек. 15 обратились за медицинской помощью, госпитализация не потребовалась.
Комментарии