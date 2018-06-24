Фото: vk.com/barneos22
Видеозапись падения подъемного крана на проспекте Ленина в Барнауле опубликовали в Сети. Ролик появился в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Напомним, инцидент произошел во время урагана вечером в субботу, 23 июня.
На видео, снятом на видеорегистратор автомобиля, видно, как кран резко падает на проезжую часть.
В результате произошедшего были задеты несколько автомобилей, кран упал вдоль Дворца бракосочетаний. Находившийся в кране рабочий был доставлен в больницу, где скончался позднее.
Следователи проводят доследственную проверку по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии