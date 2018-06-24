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МЧС объяснило, почему не было предупреждения о шедшем на Барнаул урагане

, ИА "Амител"
Алтайский край продолжает жить в условиях штормпрогноза

Точно спрогнозировать конкретное место, где ударит грозовой шквал, невозможно, так как это узконаправленное природное явление, — сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю со ссылкой на специалистов Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Между тем, шквалистый ветер, грозовые явления и сильные дожди прогнозировались на территории Алтайского края и И данный прогноз был доведен до глав муниципальных образований, всех структур, ведомств и населения, отмечают в МЧС.

Напомним, 23 июня на Барнаул и его пригород обрушился ураган. Сильный ветер перевернул две фуры на Новом мосту, строительный кран, ливень затопил одну из насосных станций. Также повалено множество деревьев, повреждены светофоры. Особенно пострадал Центральный район города. Здесь с частных домов сносило кровли, часть домов и пригородных поселков остаются без воды и электроснабжения. Во время урагана погиб крановщик, пострадали 15 пассажиров прогулочного теплохода "Барракуда", который столкнулся с опорой моста. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.     

Между тем, на территории Алтайского края по 25 июня продолжает действовать штормовой прогноз. По сообщению синоптиков местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), особо серьезная ситуация ожидается в Зональном районе (5 класс горимости). Также в этот период в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30°С и выше.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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