Фото: barneos22.ru / Amic.ru
Жители Барнаула и и близлежащих поселков в воскресенье, 24 июня, опубликовали новые снимки последствий разгула стихии в краевой столице. Снимки опубликованы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте", а также были присланы порталу Amic.ru горожанами.
Участники сообщества сообщили, что из-за урагана в поселке Сибирская долина многие дома остались без крыши. При этом ветер местами не только снес настил, но и сами конструкции крыш.
В Барнауле на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской жилой многоквартирный дом был "атакован" строительным мусором, который ветер сносил с верхних этажей бизнес-центра, который возводят по соседству от многоэтажки. "Летели как снаряды строительные материалы и мусор", — пишут очевидцы, отмечает, что из-за этого была пробита крыша жилого здания, разбито окно квартиры и повреждена штукатурка на доме. "Утром в воскресенье пришли рабочие <...> и унесли весь строительный материал", — добавили местные жители.
Также горожане рассказали, что на перекрестке улица Чернышевского — Трудовой переулок лежит дерево. Оно перегородила проезд. Кроме этого, у местных жителей отсутствует свет.
На дороге к "Авальману" на Змеиногорском тракте сильный ветер повалил множество деревьев, некоторые повредили расположенные вблизи заборы. "Сосны лежат, одно [дерево] вывернуло, оголены провода", — сообщают участники сообщества, призывая горожан быть внимательными. Также они добавили, что из-за бури были порваны подъемники на "Авальмане".
В Барнаула на улице Анатолия, 20 во время урагана был сломан балкон. Как рассказал порталу Amic.ru очевидец, "кирпичи полетели вниз".
Напомним, что в результате разгула стихии без света в краевой столице некоторое время оставались 85 тысяч человек. В воскресенье, 24 июня, в Центральном районе города, который больше всего пострадал от урагана, ввели режим ЧС.
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