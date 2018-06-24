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Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья, пассажирам плавучего кафе "Барракуда".
Следователи установили, что в субботу, 23 июня, около 22:00 местного времени на Оби в черте Барнаула из-за резко ухудшившейся погоды произошло расцепление конструкции "Барракуды", которая состояла из толкача и баржи, где были 158 пассажиров и обслуживающий персона. В итоге неуправляемая баржа врезалась в опору автомобильного моста.
В результате инцидента никто не погиб, за медпомощью обратились девять человек, получивших не опасные для жизни повреждения.
Сейчас следователи продолжают осматривать место происшествия, допрашивать свидетелей и лиц, которые причастны к организации прогулки, устанавливать все обстоятельства инцидента.
Следователи просят всех пассажиров плавучего кафе, включая пострадавших, не обратившихся до сих пор за медпомощью, сообщить об этом в Барнаульский следственный отдел на транспорте по телефонам: 8-923-255-55-42, 8-905-927-31-88 и 8-3852-63-49-99.
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