Если бы не чемпионат мира по футболу, то сегодня, пожалуй, одной из самых громких и больных тем стало бы повышение цен на бензин. В России и в частности в Алтайском крае. С марта этого года стоимость топлива выросла в среднем на 7-10%. О том, что происходит на рынке, возможна ли стабилизация цен, кому придется идти на уступки и неутешительные прогнозы, если ситуация не изменится, в прямом эфире на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Подробное интервью читайте на Amic.ru.

Беседовала Татьяна Гладкова.

- Юрий Витальевич, хуже уже было, будет еще? Ждать повышения цен на бензин?

- Хотелось бы, чтобы ситуация стабилизировалась и не было резких потрясений и скачков цен на нефтепродукты. Но не все зависит от нас с вами. Все зависит от того, как будут вести себя регуляторы, правительство и комиссия, которую возглавляет Дмитрий Николаевич Козак.

- Чем можно объяснить механику роста цен? Виной тому тарифно-финансовая политика правительства? Или есть другая, скажем так, официальная причина?

- Смотрите, первые ценовые скачки начались осенью прошлого года. Первое, на что повлияла ситуация, — это было повышение оптовых цен на дизельное топливо. В октябре 2017-го мы первый раз обратились в ФАС, когда оптовые цены превысили розничные. Это был первый звонок. Но в последние пять лет мы видим плановое повышение акцизов на нефтепродукты, растет налог на недропользование. И все это толкает цены вверх. Но это не самое главное.

Когда у нас "провалился" рубль и нефтяным компаниям стало значительно выгоднее и интереснее экспортировать нефтепродукты, тогда достаточно большие объемы произведенного бензина и дизеля уехали на экспорт. Соответственно, рынок оголился, появился дефицит, цены идут вверх. И вот мы получили то, что получили. С осени мы говорили об этом Министерству энергетики и ФАС, но нас не слышали. Говорили, что все хорошо. Есть куча ответов о том, что нет никаких оснований для резкого роста цены. Тем не менее вот результаты.

- Так все же еще ждать повышения цены?

- Все зависит от того, как отработает комиссия под руководством Козака. Первое решение было правильным. Это заморозить цены и снизить акцизы. Но мы пока не увидели никакого снижения оптовых цен. Про розничные рано говорить. По крайней мере, должны были стабилизироваться оптовые цены, должны были появиться дополнительные объемы на бирже нефтепродуктов. Это тоже пока не случилось.

Смотрите, в нормальный период биржа продает порядка 50 тысяч тонн ежесуточно. Вот до конца мая эти объемы были сокращены до 12-14 тысяч тонн. В три-четыре раза сократили объемы. И таким образом мы получили колоссальный дефицит дизельного топлива, по бензину дефицит несколько меньше. В общем, это и толкнуло цены вверх.

- Причина повышения цен на топливо среди прочих — рост мировых цен...

- Рост мировых цен — важный фактор, но самый важный фактор, что 70% от стоимости литра бензина — это налоги и акцизы, которые устанавливает правительство РФ и за которые депутаты Госдумы проголосовали. Давайте поймем: в 40 рублях цены одного литра 92-го бензина порядка 22 рублей — это налоги и акцизы, которые моментально уходят в налоги РФ. Все остальное — это нефть, переработка, доставка и т.д. Получается, что правительство является основным индикатором роста цен на нефтепродукты.

- Сегодня оптовая цена выше розничной. Такого еще никогда не было. К чему приведет такая политика?

- За 22 года, что я занимаюсь нефтепродуктами, один раз, в 2011 году, был первый топливный кризис. Но тогда за три-четыре недели ситуация стабилизировалась и дополнительные объемы пошли. А то, что началось с осени… До сих пор дизельное топливо ни на копейку не подешевело, несмотря на все заверения комиссии, что оптовые цены будут снижаться. Этого не случилось. Цена дизеля выше розничной.

Это приведет к тому, что мы потеряем частные АЗС, которые составляют более 60% рынка нефтепродуктов, потеряем рабочие места и АЗС, которые находятся в отдаленных районах и селах. Они просто прекратят свое существование.

Мы же понимаем, что если любая компания не получает прибыль, то ей не с чего платить зарплату сотрудникам, находить деньги на содержание объектов, платить налоги. И предприятие закрывается. Второй вариант — торговля некачественным топливом или повышение розничных цен на АЗС.

Нам нужен цивилизованный рынок и необходимо умерить аппетиты нефтяных компаний, чтобы они работали в рыночных условиях. А сейчас, по большому счету, творится беспредел.

- В России во многих регионах проходят акции протеста. В Алтайском крае люди тоже настроены решительно. Есть ли смысл от таких действий? Могут ли услышать людей? Особенно сегодня, когда все наблюдают за ЧМ-2018.

- Все массовые выходы людей на улицу, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Но это в любом случае обратит на себя внимание всех регуляторов, правоохранительных органов и власти. Но я вас уверяю, что мы и так без дела не сидим. Мы направили обращения, начиная от обращения к президенту России, в комиссию Козака, к председателю правительства... И комиссия работает, не так быстро, правда, как мы хотели бы. Вопрос в том, насколько у нас беспринципно и, скажем так, некорректно ведут себя нефтяные компании. Никто не говорит, что нефтяники ни перед кем не отчитываются. Но вопросы почему-то адресуются частным АЗС.

Но давайте поймем: частная АЗС топливо не производит. Это как хлебный магазин, который покупает товар на заводе. Купил оптом на предприятии — продал в магазине. Простой продавец.

Что касается АЗС нефтяных компаний, то они продают топливо в розницу дешевле, чем оптом. Но это не рыночные механизмы. У нас есть федеральный закон, где четко прописано, что такого быть не должно. Мы получили буквально на днях ответ от ФАС, что они не видят здесь никаких нарушений. Все юристы здесь видят нарушения, а ФАС в очередной раз не видит. Поэтому здесь не надо винить частные АЗС. Проблему создают монопольные компании. Вот этими шагами монополисты сносят всех своих конкурентов, и в ближайший год-два у нас останутся только АЗС нефтяных компаний, если ситуация не изменится.

- Нефтяным компаниям выгоднее торговать на экспорт. Снижаются объемы поставок на внутренний рынок. Это привело к тому, что нарушен баланс спроса и предложения. Не дойдет ли дело до того, что топлива просто не будет хватать?

- У нас проблема еще в том, что в регионе много АЗС, которые торгуют суррогатным топливом. Некондиционным. Таких станций, по нашим данным, каждая третья в Алтайском крае. Масса проверок была, но какие-либо меры не принимаются в их отношении. Именно поэтому у нас не существует проблем с перебоем. Если только закрыть все такие АЗС, я не исключаю, что в регионе может возникнуть серьезный дефицит топлива.

Сейчас самый действенный механизм — снизить акцизы для стабилизации, а потом путем различных мероприятий стабилизировать рынок по всей стране.

- Кто может это сделать?

- Закон экономики здесь простой: не должно быть оптовых цен выше розничных. У ФАС есть эффективный механизм: если они доказывают тот объем, который был реализован с нарушением 135-ФЗ, они просто назначают оборотный штраф. Это от 10% до 15% от суммы реализованной продукции. Например, продали на 100 миллиардов, десять пошли в бюджет страны. Раз заплатили, второй раз заплатили, в третий раз желания нарушать закон не возникнет.

Мы уже это проходили в 2011 году. Тогда нефтяные компании заплатили штраф за нарушение закона о защите конкуренции в общей сложности около четырех миллиардов рублей. Но тогда были другие деньги и это было серьезно.

- Другие деньги и другие люди работали.

- Да, и другие люди. Сегодня мы наблюдаем, что ФАС пока не видит нарушений. Она выписывает предупреждения. Хотя после одного предупреждения, я думаю, уже можно было применить и штрафные санкции.

- Юрий Витальевич, решение эксперты предлагают такое: снизить акцизы, насытить внутренний рынок. Нефтяные компании этому усиленно сопротивляются? Они свой сверхдоход ставят превыше всего?

- Да, именно так. С учетом того, что контрольный пакет компаний принадлежит государству. И, соответственно, они ведут себя не очень по-государственному. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге нефтяные компании говорили, что цена в 80 долларов на нефть им очень нравится и у них все хорошо. А то, что внутри страны оптовая цена выросла на 30% за какие-то шесть месяцев, их не тревожит. Поэтому их можно остановить и стабилизировать рынок только финансовыми санкциями. Либо полностью ограничить экспорт. Почти 530 тысяч тонн уехало за пределы РФ. А мы не можем купить дизель, потому что его нет.

Мы видели не один раз режим ручного управления. Когда самый главный человек в стране говорит: "Так, ребята, хватит". И я думаю, что в очередной раз может так и случиться. Но у нас делается не так, как в нормальной стране. Надо остановить оптовые цены, а не розничные. А у нас наоборот, что убивает конкуренцию, мелкий и средний бизнес.

- Глава "Газпром нефти" заявил, что решить проблему роста цен на бензин, увеличив экспортные пошлины, нельзя. Мол, причиной является не дефицит топлива на внутреннем рынке. А главная задача правительства — снижение акцизов. Согласны?

- Смотрите, самое первое, что можно сделать, — понизить ставку акциза. А он у нас 11 тысяч рублей на тонну. Минэнерго — за, а Минфин — против. Бюджет потеряет порядка 160 миллиардов рублей. Но при столь высокой цене на нефть мы получаем совершенно другие деньги с экспорта. Об этом никто не говорит. Здесь нет, скажем так, четкого понимания у правительства. Получается как в басне "Лебедь, щука и рак". Ситуация непростая. Страдают жители, бизнес.

Не исключаю, что мы в ближайшее время увидим серьезный рост цен на логистику, на перевозку пассажиров. Нефтепродукты подорожали — дорожает все.

- Нефтяников обязали зафиксировать цены на бензин, дизтопливо. Теперь они еще и ежемесячно будут продавать на 3% топлива больше, чем в 2017 году. Это эффективная мера?

- Да, каждая тысяча тонн — это стабилизация. Сегодня нет пока вот этих заявленных 3%. По каким-то заводам есть улучшение, по другим нет. Но Алтайский край и Новосибирская область зависят от одного завода. И если не дай бог ЧС, то регион "оголяется" автоматически.

- Цены обязали заморозить...

- На 30 дней их заморозили. За это время комиссия должна поставить нефтяные компании в рамки, чтобы было ограничение по экспорту, а Минфин должен предложить разумные механизмы по акцизам. Работа комиссии продолжается, они собираются раз или два раза в неделю. Но пока мы не видим шагов, которые бы все исправили. Но давайте еще подождем. Дмитрий Николаевич умеет убеждать, так что будем надеяться на исправление ситуации.