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Хозяйка ресторана объяснила отказ обслуживать пресс-секретаря Белого дома

, ИА "Амител"
Причиной стало недовольство сотрудников ресторана запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров

Фото: businessinsider.com

Хозяйка ресторана в Вирджинии, которая выгнала пресс-секретаря американского президента Сару Сандерс, объяснила свой поступок политикой Дональда Трампа, направленной, по ее мнению, против сексуальных меньшинств. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Washington Post.

По данным издания, среди сотрудников ресторана есть геи. Хозяйка заведения Стефани Вилкинсон решила выдворить главу пресс-службы из-за того, что ее подчиненные недовольны запретом Трампа на службу в армии для трансгендеров.

После того, как Сандерс появилась в ресторане, Вилкинсон, по данным издания, спросила у сотрудников, нужно ли ей заставить пресс-секретаря Белого дома уйти. Подчиненные ответили утвердительно.

Хозяйка заведения объяснила Сандерс, что у ресторана есть определенные стандарты, которых нужно придерживаться. Вилкинсон предложила спутникам пресс-секретаря президента США остаться, но те решили также покинуть заведение.

Владелица ресторана отметила, что к тому моменту, когда ей сообщили о приезде Сандерс, ее уже начали обслуживать. Спутники Сандерс предложили оплатить заказ, но Вилкинсон отказалась от денег, сказав, что обслуживание будет за счет ресторана.

Агентство напоминает, что Трамп в конце марта подписал меморандум, который запрещает трансгендерам служить в армии. Решение об отмене этого запрета было принято при администрации Барака Обамы, однако его реализацию отложили до 1 июля минувшего года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до шести тысяч трансгендеров.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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