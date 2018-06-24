Фото: vk.com/barneos22.com
Житель Барнаула опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован удар молнии, которая обесточила часть города. Ролик опубликован в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Напомним, что в субботу, 23 июня, во время урагана произошло отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ. В результате света не было в домах 85 тысяч жителей Барнаула. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, в результате около 3:00 воскресенья, 24 июня, энергоснабжение города было восстановлено.
"Та самая молния, которая оставила без света город во время урагана 23 июня", — гласит подпись к видео.
На записи видно, что после удара молнии в находящихся на переднем плане зданиях погас свет.
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