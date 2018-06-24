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Депутат Рады спрогнозировал "социальный взрыв" на Украине

, ИА "Амител"
К этому может привести повышение цен на газ

Фото: ukraina.ru

Повышение цен на газ для украинцев по требованию Международного валютного фонда (МВФ) приведет к социальному взрыву в стране. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь слова на депутата Верховной рады, лидера "Оппозиционного блока" Юрия Бойко в эфире канала "Интер".

По словам депутата, фонд даже не пытается вести диалог с Киевом, а просто диктует условия. При этом он напомнил, что страны, следовавшие рекомендациям МВФ вопреки своим национальным интересам, сталкивались с социальными протестами.

Депутат призвал власти Украины пересмотреть программу сотрудничества с фондом. По его словам, нужно заняться развитием экономики, а также снизить налоги и тарифы для оживления промышленности. Стране нужно проводить политику, которая отвечает национальным интересам, а не требованиям фонда, заключил депутат.

Ранее глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что визит на Украину миссии МВФ зависит от пересмотра цены на газ и сбалансирования государственного бюджета.

Четырехлетняя программа помощи фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе 2015 года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016-2017 годах Украина получила еще два транша по одному миллиарду долларов каждый.

Киев надеялся получить пятый транш ВМФ до конца прошлого года, но он до сих пор не был выделен.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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