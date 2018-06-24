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Последствия урагана устраняют в трех городах и пяти сельских районов Алтайского края. Комплекс мер по восстановлению работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказанию адресной помощи населению находится на контроле врио губернатора Виктора Томенко, пишет пресс-служба правительства.
Согласно данным ГУ МЧС по региону, грозовой шквал оставил после себя сломанные деревья, упавшие конструкции и поврежденные кровли зданий. Самый серьезный ущерб нанесен Барнаулу: в городе упал строительный кран, были эвакуированы пассажиры прогулочного катера "Барракуда". В двух городских районах специалисты проводили работы по устранению отключения электричества.
Кроме этого, непогода с разной силой затронула Рубцовск и Новоалтайск, а также Поспелихинский, Шипуновский, Калманский, Первомайский и Тальменский районы. Более 80 тысяч человек в крае оставались без электричества. Аварийно-восстановительыне бригады "Алтайэнерго" в тесном взимодействии со спасателями и органами муниципальной власти оперативно восстановили электроснабжение. По данным на 15:00 воскресенья, 24 июня, в городе остаются неподключенными электроэнергии порядка 450 домов, где живут 1,5 тысячи человек.
На откачке ливневых вод на насосной станции №8 Барнаульского водоканала задействованы три насосные установки. Чтобы устранить аварию, пришлось частично отключить от водоснабжения центральную часть Барнаула, а также поселок Южный и некоторых домов в нагорной части города. Это позволит уменьшить приток воды на станцию.
Сообщается, что в ГУ МЧС России по региону работает оперативный штаб. Продолжается отработка всех поступающих звонков и сигналов от жителей о фактах падениях слабо закрепленных конструкций, деревьев, нарушениях электроснабжения. Принимаются все меры по восстановлению полной работоспособности объектов жизнеобеспечения и оказанию адресной помощи населению.
Всего последствия разгула стихии устраняют 563 человек и 175 единиц техники, в том числе от МЧС РФ - 225 человек, 41 единица техники. Работают 118 аварийных бригад.
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