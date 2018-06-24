Фото: uprdoraltay.ru
Бригада дорожников на протяжении всей ночи расчищала подъезд к Барнаулу после того, как на столицу Алтайского края обрушилась буря вечером в субботу, 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Алтай".
Отмечается, что множество деревьев попадало на проезжую часть федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт", на подъезде к Барнаулу. С 23:40 трассу закрыли для движения, передвигаться можно было лишь по Правобережному тракту.
Для ликвидации последствий разгула стихии задействовали два колесных трактора, погрузчик, машину дорожной службы, комбинированную дорожную машину и бригаду из 14 человек. Дорожники за ночь убрали порядка сотни поваленных и сломанных деревьев на протяженности свыше восьми километров. Теперь предстоит провести ремонт около 150 погонных метров поврежденного барьерного ограждения.
Сообщается, что проведенные мероприятия позволили открыть движение в сторону Новоалтайска в 6:00, а в 9:40 – в обоих направлениях. Проезд осуществляется в штатном режиме.
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