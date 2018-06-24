Фото: oboi-na-stol.com
Дождь, гроза и град ожидает жителей Алтайского края в понедельник, 25 июня. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, в регионе на протяжении всех суток ожидаются кратковременные дожди, гроза, возможен град. Ночью столбик термометра опустится до +14...+19 градусов, а днем воздух прогреется до +28...33 градусов.
В Барнауле ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем +29...+31. В первой половине ночи, а также в конце дня в городе возможен кратковременный дождь, гроза.
Ветер в этот день будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 13-18 метров. При этом по югу Алтайского края ожидаются шквалы до 24 м/с.
Комментарии