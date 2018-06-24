Воскресенье, 24 Июнь, 20:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 63,24
€ 73,72
383849
25°
Обь
539см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ураган в Барнауле 23 июняЧемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Уголовное дело возбуждено после гибели машиниста башенного крана в Барнауле

, ИА "Амител"
По словам очевидцев, мужчина остался в кране, чтобы увести тяжелый груз

Фото: vk.com/barneos22

Следователи возбудили уголовное дело после смерти машиниста башенного крана, упавшего на проспекте Ленина в Барнауле во время урагана. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".

По данным следствия, вечером в субботу, 23 июня ,в Барнауле при проведении строительных работ упал башенный кран на стройплощадке строящегося здания. В результате погиб 50-летний машинист крана.

 

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, круг лиц, отвечающих за безопасность на производстве. Вместе с сотрудниками Ростехнадзора они проводят повторный осмотр места ЧП. 

Канал "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев добавляет, что машинист погиб, совершая геройский поступок: уводя тяжелый груз от проспекта Ленина.

Сообщается, что в начале бури кран переносил тяжелый многотонный груз. Рабочие требовали, чтобы машинист покинул кабину, однако он до последнего отводил груз от проезжей части. 

В тоге кран был повален, он упал вдоль улицы Гоголя. 

Пострадавшим оказался лишь крановщиц. Мужчину госпитализировала скорая, однако спасти его не удалось.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Ураган в Барнауле 23 июня
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
19:41
Очевидцы: асфальт провалился под машиной в Барнауле 0
19:17
Песков прокомментировал сообщения СМИ о встрече Путина и Трампа 15 июля 0
18:44
Уголовное дело возбуждено после гибели машиниста башенного крана в Барнауле 0
18:19
Грозу и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае 25 июня 0
17:44
Сотни деревьев убрали дорожники на подъезде к Барнаулу 0
17:14
Три города и пять сельских районов пострадали от урагана в Алтайском крае 0
16:43
Депутат Рады спрогнозировал "социальный взрыв" на Украине 0
16:12
Барнаулец запечатлел на видео молнию, обесточившую часть города 0
15:51
Хозяйка ресторана объяснила отказ обслуживать пресс-секретаря Белого дома 0
15:22
СК возбудил дело после столкновения "Барракуды" с мостом в Барнауле 0
15:08
МЧС объяснило, почему не было предупреждения о шедшем на Барнаул урагане 0
14:54
Улетевший балкон и сорванные крыши: новые фото последствий бури в Барнауле 0
14:29
Барнаул принял на себя основной удар стихии 23 июня 0
14:17
В Сети появилось видео падения крана в Барнауле во время урагана 0
13:43
"Алые паруса" собрали в Петербурге свыше 45 тысяч выпуснкиков 0
13:17
У летевшего из Новосибирска в Турцию самолета отказал двигатель 0
12:57
Что делать, если на машину упало дерево? 27
12:43
СК: в Барнауле нашли пропавшую восьмилетнюю девочку 0
12:10
Пресс-секретаря Белого дома выставили из ресторана из-за работы на Трампа 0
11:41
Во власти стихии: как в Барнауле устраняли последствия разрушительной бури 0
11:04
Опубликован список адресов, где будет организован подвоз воды в Барнауле 3
10:39
Украинская писательница предложила переименовать Россию в "Московию" 3
10:11
Режим ЧС ввели в Центральном районе Барнаула после урагана 1
09:41
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другого государства 0
09:13
Очевидцы: в Новоалтайске затопило улицу после урагана 1
08:53
Восьмилетняя девочка безвестно пропала в Барнауле 23 июня 0
08:32
Электроснабжение в Алтайском крае восстановлено после ургана 0
08:08
СК начал проверку после столкновения плавучего кафе с мостом в Барнауле 3
07:47
Злостного вредителя серую ворону разрешат отстреливать в Алтайском крае 0
07:22
Квартиру с камином в холле и теплым балконом продают в Барнауле за 6,79 млн 0
07:03
Дорогая жизнь: как изменятся тарифы на ЖКУ в закрытом алтайском городе 0
06:44
В страшных объятиях бури: грозы и град обещают в Алтайском крае 24 июня 0
06:23
Фотографии самых странных купальников  0
06:01
Ураган завалил деревьями лестницу в Нагорном парке в Барнауле 1
01:05
Энергетики восстановят свет в Барнауле после урагана в течение пары часов 0
00:18
Следком подтвердил гибель крановщика рухнувшего в центре Барнаула крана 1
23:53
Томенко провел экстренное совещание после урагана в Барнауле 0
23:33
Ураган перевернул две фуры на мосту в Барнауле 0
23:18
Теплоход "Барракуда" попал в шторм на Оби в Барнауле во время урагана 0
22:45
Строительный кран упал в Барнауле во время урагана 0
21:48
Страшный ураган с грозой и градом накрыл Барнаул: фото из соцсетей 2
21:31
Часть Барнаула осталась без света и воды из-за молнии и шквалистого ветра 1
21:01
Путин сказал выпускникам: "Впереди ожидание бурных и интересных изменений" 0
20:24
Виктор Томенко: "Мы должны серьезно поменять жизнь людей к лучшему" 2
19:10
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Барнауле 1
19:01
От +8 до +33: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июня 0
18:22
Милюков: Партия пенсионеров поддержит повышение пенсионного возраста 8
18:19
Эрдоган рассказал о сходстве с Путиным: "Мы с ним у власти уже 15 лет" 1
17:21
ЛДПР отправляет на выборы губернатора Алтайского края Владимира Семенова 1
17:15
Самые длинные шашлык и шаурму приготовят в Дагестане 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.