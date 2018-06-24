Фото: vk.com/barneos22
Следователи возбудили уголовное дело после смерти машиниста башенного крана, упавшего на проспекте Ленина в Барнауле во время урагана. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека".
По данным следствия, вечером в субботу, 23 июня ,в Барнауле при проведении строительных работ упал башенный кран на стройплощадке строящегося здания. В результате погиб 50-летний машинист крана.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, круг лиц, отвечающих за безопасность на производстве. Вместе с сотрудниками Ростехнадзора они проводят повторный осмотр места ЧП.
Канал "Катунь 24" со ссылкой на очевидцев добавляет, что машинист погиб, совершая геройский поступок: уводя тяжелый груз от проспекта Ленина.
Сообщается, что в начале бури кран переносил тяжелый многотонный груз. Рабочие требовали, чтобы машинист покинул кабину, однако он до последнего отводил груз от проезжей части.
В тоге кран был повален, он упал вдоль улицы Гоголя.
Пострадавшим оказался лишь крановщиц. Мужчину госпитализировала скорая, однако спасти его не удалось.
Комментарии